Federbeton Porte Aperte alla scoperta di come nasce il cemento

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 settembre 2024) REZZATO (BRESCIA) (ITALPRESS) – Dopo la pausa estiva è ripartita l’iniziativa “” di. L’obiettivo della Federazione che rappresenta le aziende della filiera del, del calcestruzzo e della prefabbricazione è portare cittadini, studenti e addetti ai lavori all’interno degli stabilimenti produttivi per far conoscere i materiali Made in Italy che stannobase delle costruzioni e l’impegno dell’industria per la sostenibilità. A dare il via a questa seconda fase, nel fine settimana scorso, sono state le cementerie di Rezzato-Mazzano (Heidelberg Materials), in provincia di Brescia, e quella di Trino (Buzzi Unicem), in provincia di Vercelli.