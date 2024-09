Empoli che bello | batte 2-1 il Torino e si regala gli ottavi di Coppa Italia contro la Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 –ndo 2-1 il, l’siglidi finale dila. Successo meritato degli azzurri, in formazione rimaneggiata ma lodevoli nel crederci sempre. D’Aversa stravolge l’undici di partenza: spazio a chi sinora ha giocato meno e ad alcuni giovanissimi; soltanto Henderson dentro tra gli attuali titolari. Partenza di personalità degli azzurri, con Ekong e Konate mobilissimi. Non sono molte le occasioni che finiscono sul taccuino. Tra queste, al 24’ conclusione da fuori di Gineitis, con il pallone che non va distante dal palo alla destra del 19enne Seghetti. Alla mezz’ora, toscani in vantaggio (meritato): azione travolgente di Haas, che cerca prima l’imbucata per Pellegri, poi, grazie a un rimpallo fortunato, torna sul pallone e crossa dalla destra, ove Ekong anticipa Walukiewicz mettendo in rete di spalla.