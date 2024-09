Dopo un anno De Martino risponde alle accuse di tradimento di Belen | ecco cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 24 settembre 2024)mesi di silenzio e discrezione, Stefano Deha deciso di raccontare la sua versione dei fatti in meritodichiarazioni diRodriguez, che lo scorsoaveva rivelato di essere stata tradita dall’ex marito ben dodici volte. La showgirl argentina aveva parlato del loro burrascoso rapporto nel salotto di Mara Venier, a Domenica In, esponendo pubblicamente il suo dolore per essere stata lasciata sola in un momento delicato della sua vita. Ora, Deha finalmente scelto dire, rivelando i suoi pensieri e le emozioni provate durante quei momenti difficili. L’occasione è stata un’intervista rilasciata al podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, dove il conduttore ha aperto il suo cuore e parlato non solo delledi Belén, ma anche del rapporto complesso e mediatico che li ha sempre accompagnati.