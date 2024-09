Cristina Mazzotti rapita e uccisa il cronista che avvisò la famiglia | Quell’urlo non si può scordare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Eupilio (Como) – I due mesi dell’estate 1975 in cuiè stata strappata al suo mondo e ai suoi affetti, sono rimasti uno dei ricordi più indelebili nella memoria di chiunque le era vicino, l’ha conosciuta e ha seguito il suo drammatico rapimento. Tra questi, Emilio Magni, già all’epoca, storica firma del Giorno, che fin dalla prima sera ha speso ogni minuto per occuparsi del sequestro di quella diciottenne conosciuta e amata da tutti. Ora ha pubblicato un libro, ‘Il rapimento di. Una buca, 5 centimetri d’aria’, Mursia editore, in cui ripercorre tutte le emozioni e i retroscena che, giorno per giorno, si sono legate a quella vicenda. E che ancora oggi non si sono cancellate. “Conoscevoda quando è nata – ricorda –. L’ho vista crescere, la vedevo sempre al bar Bosisio di Erba, con gli amici.