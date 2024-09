Come sarebbe Milano senza auto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 24 settembre 2024) Un’interessante iniziativa si è svolta questo fine settimana a: sgomberare determinate aree dalleparcheggiate, per vedere l’effetto che fa. Io, ad esempio, sono particolarmente affezionato alla zona di Piazzale Libia; una volta fatte sparire leparcheggiate sulle strisce blu, sulle strisce gialle per residenti, sui marciapiedi, nei vicoli ciechi, sulle isole di traffico, sotto gli alberi e fin quasi sull’adiacente monumento ai caduti del Saroldi, il risultato è invero notevole. La città ne guadagna in sollievo e respiro, ci si accorge che quelle strade già ampie sono in realtà degli immensi boulevard e si intuisce che,piùmobili,diventerebbe grande il doppio e bella il decuplo. C’è tuttavia un però.