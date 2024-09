Cio il vicepresidente Samaranch Junior | Reintegrare Russia quando obbedirà alle regole

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Il Comitato Olimpico Internazionale dovrebbe avviare il processo perlanell’organizzazione non appena Moscadella stessa. Lo ha affermato ilJuan Antonioche, a margine di una conferenza a Budapest, ha aggiunto: “Ancora oggi (il Comitato olimpico russo) è in chiara e flagrante violazione della Carta Olimpica assumendo le responsabilità di un altro Comitato Olimpico nazionale in alcuni territori”.è il figlio del dirigente che ha guidato il Cio dal 1980 al 2001, facendone una vera potenza commerciale, ed è anche uno dei sette in corsa per succedere all’attuale presidente del comitato, Thomas Bach. Cio, il: “” SportFace.