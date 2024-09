Case boom dei prezzi nel secondo trimestre 2024 | i dati e le città più gettonate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Un'aria di entusiasmo e nuova vitalità è quella che sta attraversando il mercato immobiliare, stando airilasciati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, riferiti alnel settore residenziale. Ipreliminari in Italiale stime preliminari, l'indice deidelle abitazioni (Ipab), acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento, aumenta del 3,2% rispetto alprecedente e del 2,9% nei confronti dello stesso periodo del 2023 (era +1,6% nel primo). La crescita è legata soprattutto aidelle abitazioni nuove, in salita dell'8,1%, ma sono incoraggianti anche idelle abitazioni esistenti, che salgono dell'1,9%. Ripartono anche i volumi di compravendita, +1,2%, dopo il -7,2% del precedente