Calpesta bandiera russa Fatto tenue | assolto | Mi sentivo provocato

(Di martedì 24 settembre 2024) La guerra tra Russia e Ucraina, è noto, non si combatte solo con i carri armati, ma anche sui social. Lo dimostra un processo che si è concluso ieri a Ravenna con l’assoluzione per tenuità deldi un 42enne cittadino ucraino. Il quale, nell’ottobre 2022, esasperato dalla guerra che già da alcuni mesi stava devastando la sua patria, rubò laesposta sul balcone dalla vicina, una cittadina bielo. Il gesto, carico di simbolismo, fu ripreso da un connazionale che poi pubblicò il video su Facebook, facendo esplodere la vicenda anche online. Ma da lì si ritrovò a processo, oltre che per il furto, anche per l’istigazione all’odio etnico. Il giudice Roberta Bailetti ha stabilito che, benché ilfosse stato commesso, la sua gravità non era tale da meritare una condanna.