Alcuni ragazzi neri su TikTok contro Alfred di Temptation Island | Non ci rappresenta

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 24 settembre 2024) In sole due puntate diha già mostrato il (peggio?) di sé facendo arrabbiare in più occasioni la fidanzata Anna. Il ragazzo è infatti un farfallone e – come lo era nella vita privata (ha tradito la fidanzata) – lo è pure nel villaggio all’Is Morus Relais. A chiamare la trasmissione è stata infatti lei dopo aver scoperto alcune sue chat con alcune ragazze. “Ho scoperto delle chat fra lui e i suoi amici dove si organizzava per fare serate dove lui si vantava di aver fatto serata con alcune ragazze. Proprio a causa di queste cose che io ho scoperto ho continuato a prendere il suo cellulare di nascosto fin quando ho scoperto un tradimento di recente confermato da lui. Sono innamorata di lui e nonostante lui mi abbia dato diversi motivi per lasciarlo, non riesco a farlo”.