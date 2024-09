WWE | Cody Rhodes stabilisce un nuovo record il suo merchandising entra nella Top 5 di Fanatics

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dal suo ritorno in WWE,ha dimostrato di essere davvero una Top Superstar, con un picco massimo raggiunto con l’emozionante vittoria a WrestleMania 40. Ora, l’Undisputed Champion ha cto un’altra importante pietra miliaresua carriera, questa volta nel campo delle vendite diattraverso. Un grande risultato Secondo quanto riferito da Fightful Select,totop 5 di tutti gli atleti e le personalità in termini di vendite complessive. Nessun altro wrestler, dentro o fuori la compagnia, ha raggiunto questo quintetto d’élite; un altro segno della popolarità del campione in carica. A maggio di quest’anno,totop 10 dei merch-seller die da allora non ha fatto altro che aumentare la sua popolarità tra il pubblico.