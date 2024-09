Salvati tre alpinisti in difficoltà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Intervento di recupero ieri mattina per il soccorso alpino. Le stazioni di Carrara e Lunigiana e Lucca erano state allertate per treche avevano bivaccato poco sopra la metà della via Oppio Colnaghi, sulla parete nord del Pizzo d’Uccello. Stando alla ricostruzione, i ragazzi dopo aver bivaccato, stanchi e provati dalla caduta di uno di loro, caduta senza conseguenze gravi ma che, in altre circostanze, avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. A quel punto, i giovaninon se la sono sentita di proseguire lungo il percorso montuoso e hanno deciso di allertare i soccorsi per essere riportati a terra. I tecnici di Lucca e Carrara e Lunigiana, una volta allertati della segnalazione, si sono quindi subito organizzati in due squadre per il recupero lungo la parete nord della montagna e per mettere in sicurezza i giovani.