Rogo mortale nello showroom l’urlo delle madri | Giustizia per i nostri figli trovate chi li ha ammazzati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024) Milano – La mamma di Pan An è arrivata a Milano dalla Cina, dalla città di Suzhou, per abbracciare la salma del suo unicoo, morto all’età di 24 anni. Aveva dedicato a lui la vita, investendo i risparmi e vendendo anche una casa per farlo studiare in Italia e per aiutarlo a costruirsi un futuro come designer. La mamma della 18enne Dong Yindan e del fratello Liu Yindjie, che sarebbe diventato maggiorenne il 25 ottobre, vive invece da tempo in Italia, nella Chinatown milanese. Due anni fa era morto suo marito, annegato nell’Adriatico a Rimini, e ora ha perso anche i due. Lo strazio di due donne che ieri, vestite di nero, hanno pianto tutto il loro dolore in piazza Gramsci, davanti alle foto in bianco e nerotre vittime deldoloso divampatoin via Cantoni 3, trappolaper i ragazzi rimasti all’interno.