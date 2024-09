Quando e come dare smartphone ai ragazzi | Finito il tecno-ottimismo ora serve un equilibrio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024) Milano – “Siamo in una fase di passaggio: è arrivato il momento di digerire ilacritico, cominciando a selezionare davvero cosa sia adatto alle diverse fasi di sviluppo e abbandonando o limitando ciò che non è fruttuoso a determinate età”. Marco Gui, professore di Sociologia dell’università di Milano-Bicocca è direttore del centro di ricerca “Benessere Digitale”. In città sono nati i primi “Patti digitali“. A che punto siamo? “I patti digitali sono ormai più di cento in tutta Italia: sono esperienze dal basso, con genitori, scuole, gruppi informali e associazioni che stilano un loro patto sull’età giusta per loe le modalità di utilizzo. Adesso siamo a un momento di svolta: sono pronte le “Raccomandazioni di Milano per il benessere e la sicurezza digitale dei bambini e dei preadolescenti“.