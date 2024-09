Previsioni meteo Roma e Lazio per il 24 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Giornata con nuvolosità e schiarite ae nel, peggioramenti attesi in serata. A, la giornata di martedì 24sarà caratterizzata da un alternarsi di nuvolosità e schiarite, senza fenomeni rilevanti nelle ore diurne. La situazionerologica vedrà un aumento della nuvolosità dalla sera, con possibili piogge sparse durante la notte. Le temperature oscilleranno tra i +18°C e i +26°C, con un clima mite durante il giorno e più fresco nelle ore serali. Nel resto del, il tempo sarà asciutto al mattino e al pomeriggio, con cieli variabili tra nuvole e schiarite. La situazionerologica peggiorerà in serata con l’arrivo di addensamenti nuvolosi più consistenti e piogge sparse in nottata, provenienti da ovest.