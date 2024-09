Margot Sikabonyi | Il successo non dà la felicità Lo yoga è la mia terapia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024)è cresciuta nella fiction di Rai 1 «Un medico in famiglia», interpretando il personaggio di Maria Martini, la nipote maggiore di nonno Libero (Lino Banfi), da quando aveva 15 anni. Quel ruolo le ha dato grande popolarità, ma allo stesso tempo è stata una trappola didalla quale ha cercato una via di uscita. Lo ha fatto attraverso un percorso di scoperta di se stessa che tre anni fa l'ha portata a scrivere «Respira! Alla ricerca della calma nel caos». Un libro nel quale ha raccontato i suoi viaggi, anche interiori, e il rispetto verso la natura che ci circonda. Ieri nella giornata conclusiva del Capalbio Film Festival, dedicata all'ecosostenibilità, l'attrice romana, oggi 41enne, ha ricevuto il Premio CFF 2024 Green Ciak per la sua attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale, per il suo «essere così appassionata, curiosa e piena di energia.