La mappa dei soldi della Regione | Fiumi ecco gli interventi realizzati dal 2023 e quelli in partenza

(Di lunedì 23 settembre 2024) Forlì, 23 settembre 2024 – La storia che si ripete, se pure in scala minore: argini che cedono (spesso negli stessi punti che non avevano retto nel), rami spezzati che ostruiscono i canali di sfogo, campi e strade che si allagano. Uno scenario ormai tristemente familiare che, nelle ore successive al disastro, ha suscitato molte domande. Una su tutte rimbalza di bocca in bocca: “Cosa è stato fatto davvero in questo anno e mezzo?”. Gli, di fatto, ci sono stati e in alcuni casi sono ben visibili, mentre in altri sono passati quasi inosservati, più difficili da comprendere per chi non è addetto ai lavori. Vediamo, quindi, nel dettaglio cosa è stato fatto dalad oggi in base ai report forniti dalla. “Sul Montone – fanno sapere – glisi sono susseguiti su tutto l’alveo, da monte a valle, e cioè dal crinale appenninico ai tratti arginati di pianura.