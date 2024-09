Frustate sigarette spente addosso | in aula il racconto delle sevizie di una mamma pontina ai danni dei figli di 5 e 7 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un nuovosconvolgente è emerso indurante il processo contro J. H., una giovane madre di 25accusata di aver maltrattato e lasciato in condizioni disumane i suoi duedi 5 e 7. I bambini, trovati in uno stato di deperimento estremo e vittime diterribili, erano stati salvati dalla Polizia durante un blitz in una casa di via Chiana ad Aprilia. Il salvataggio Gli agenti intervenuti hanno descritto inle condizioni agghiaccianti in cui hanno trovato i due fratellini: corpi segnati da violenze fisiche, malnutriti, incapaci di parlare e in uno stato fisico e mentale devastante. I bambini presentavano segni di bastonate,con cavi elettrici, e ferite che somigliavano a bruciature dio morsi di topi. “Erano ridotti come prigionieri di Auschwitz”, ha dichiarato uno degli agenti.