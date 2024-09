Elettrico in crisi Northvolt taglia 1600 posti di lavoro | non c’è domanda di batterie

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’avvento delle auto elettriche come principale mezzo di spostamento delle persone continua a subire rallentamenti e, in assenza di un quadro normativo che possa incentivare tale passaggio, sono molte le aziende automobilistiche e di componentistica che stanno accusando le incertezze. L’ultimo caso, in ordine di tempo, è quello dell’azienda svedesespecializzata nella produzione diper auto elettriche. Malgrado un ruolo da leader nel mercato di riferimento, l’azienda ha annunciato che a causa delladelladovrà affrontare un periodo turbolento contraddistinto da un pesante taglio deidi. A rischio ci sonopersone.ini lavoratori Lalascia intendere quanto il mercato dell’in Europa sia ancora un grande punto interrogativo.