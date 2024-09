Dream Euro Cup al via Onorato | grande evento sociale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) La prima partita Italia-Norvegia 8-0, Rullo: Sport per salute psicofisica Roma – Con l’apertura della settimanapea dello sport, che promuove il benessere psicofisico attraverso l’attività sportiva e i corretti stili di vita, ha preso il via, al Palazzetto dello Sport di Roma, laCup 2024, il primopeo di calcio a 5 per persone con problemi di salute mentale. Il torneo, organizzato dall’associazione no-profit Ecos (pean Culture Sport and Organization) e finanziata dalla Commissionepea nell’ambito del programma Erasmus+ Sport, gode del sostegno di Roma Capitale, Figc e Rai per la Sosteniblità-Esg, con il patrocinio di Figc, Coni, Cip, Sport e Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Lazio con la partecipazione delle ambasciate dei Paesi coinvolti.