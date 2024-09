Divieto trasferta per i tifosi del Napoli a Torino | richieste di risarcimento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“I primi cento cittadini napoletani ingiustamente puniti e discriminati daldi accesso allo Stadium dida domani presentano il conto per la violenta e grave ingiustizia subita e scendono in campo per richiedere, oltre al dovuto rimborso del biglietto annullatogli, ildi tutti i danni patrimoniali e personali come anche quello di immagine e da pregiudizio razziale, sociale e sportivo calcolabile nel limiti di diecimila euro per ogni vittima”. Lo annuncia l’avvocato Angelo Pisani, promotore della maxi azione legale a tutela deie fondatore del ClubMaradona che ha organizzato con adesione tramite social la prima ‘squadra’ dei ricorrenti.