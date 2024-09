Danni da eventi estremi a gennaio scatta l’obbligo di assicurazione per le aziende Confindustria | Rischio desertificazione

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il governo tira dritto sulper le imprese di assicurarsi contro i «catastrofali». A partire dal primo2025, tutte lecon sede legale o stabile organizzazione in Italia saranno obbligate a stipulare una polizza contro icausati da calamità naturali edcatastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. È quanto prevede lo schema di decreto illustrato oggi, lunedì 23 settembre, dal ministro per le Imprese Adolfo Urso, che parla di «un passo importante verso la messa in sicurezza del nostro sistema produttivo». Stando ai dati di Ania, l’Associazione nazionale per le imprese assicuratrici, solo il 6% delle abitazioni è coperto contro i rischi di terremoto e alluvione. Una percentuale che tra le imprese scende al 5%.