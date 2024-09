Come si diventa amministratori di condominio? Cosa sapere

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’amministratore dirientra in quella categoria di professioni che nel corso degli anni si è evoluta maggiormente dal punto di vista delle competenze. Essendo una figura ormai ricercatissima, specialmente nelle grandi città, il business dietro questa tipologia di servizio è cresciuto a dismisura, dando vita a un gran numero di agenzie che forniscono dei professionisti competenti e preparati a diversi condomini, migliorando la qualità della vita a un gran numero di persone.sidi? Ovviamente non ci si può improvvisaredi, e al giorno d’oggi occorre una specifica preparazione per poter svolgere questo lavoro. A tutti coloro che assumo questo incarico viene richiesto di sottoporsi a un corso di formazione iniziale, che ha la funzione di avviare gli aspirantia questo lavoro.