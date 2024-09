Topi d' appartamento lanciano Ricky dal sesto piano e il cane muore | orrore senza senso a Roma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Una vicenda brutale, orribile, disumana. Si parla della morte di, cocker spaniel di 10 anni, "un cucciolone adottato" per usare le parole dei suoi proprietari. Rikcy è stato barbaramente ucciso, gettato da un terrazzo di Monteverde Vecchio. Quella che era la "banale" storia di un furto insi è trasformata in un crudele atto di insensibilità e violenza. Una storia che indigna tutta Italia. L'è stato consumato lo scorso venerdì, quando dei ladri si sono introdotti nell'attico della famiglia che aveva accolto. Forse perché non soddisfatti dalla refurtiva, ecco che hanno deciso di rapire il, forse con l'intenzione di chiedere un riscatto. Ma, un cocker di una certa stazza, era troppo pesante da trasportare.