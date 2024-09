Talent parallelo su Rai2 | primo annuncio di Carlo Conti al Tg1

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 22 settembre 2024), ospite al Tg1, ha risvegliato tutti dal torpore della domenica con ilsul Festival di Sanremo di cui sarà direttore artistico. La vera novità riguarda i giovani. "Quest'anno faremo una sorta di, che ci porterà a scoprire i quattro che arriveranno all'Ariston a febbraio. E lo faremo con cinque serate su", ha annunciato il conduttore che presto tornerà al timone della kermesse musicale più seguita e apprezzata dagli italiani. Format, questo, che verrà però affidato a qualche altro professionista: "Fra qualche settimana vi dirò chi le condurrà, tranquilli, quelle non le condurrò io. Vi racconteremo come arriveremo piano piano in queste cinque serate alla selezione dei migliori che arriveranno al festival come nuove proposte 2025", ha specificato. La macchina è stata avviata.