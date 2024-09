Semifinali Supercoppa italiana basket 2024 | Milano e Bologna non sbagliano e volano in finale

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 22 settembre 2024) E’ già Olimpia-Virtus. Le due grandi rivali si affronteranno per contendersi il primo trofeo stagionale. Nelle, meneghini e felsinei si sono sbarazzati rispettivamente di Venezia per 73-62 e di Napoli per 96-87.-VENEZIA 73-62 I Campioni d’Italia si prendono ladia spese di Venezia con una bella dimostrazione di forza. Il primo quarto è favorevole agli uomini di Messina che lo chiudono avanti di otto punti(20-12), ma i veneti non ci stanno e provano a ridurre il gap avvicinandosi a meno tre, mariprende a viaggiare andando all’intervallo lungo avanti di 15(39-24).