Riceci l’ultimo miglio per la vittoria | Serve subito il vincolo ambientale la Regione non può perdere tempo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Col no definitivo della Provincia cala il sipario sulla discarica di: "Un incubo che finisce – dice Andrea Torcoletti dell’associazione Diversamente – è stato un progetto scellerato, confuso e pieno di contraddizioni contro cui ci siamo battuti dal primo algiorno. Siamo andati davanti agli uffici della Provincia con gli altri comitati ambientalisti locali (Lupus in Fabula, Marea Verde, Urbino contro la discarica ae Everyone group) per manifestare e testimoniare che i cittadini sanno difendere con determinazione i propri diritti e, fino alla fine, lottano a testa alta. La battaglia però non finisce qui. Questa è una grandema non possiamo abbassare la guardia – aggiunge Torcoletti –.