Regionali Emilia Romagna primo faccia a faccia Applausi per de Pascale Ugolini e le presunte ‘pressioni’

(Di domenica 22 settembre 2024) Parma, 22 settembre 2024 – È partito, ovviamente, con un durissimo scontro sull'alluvione ilconfronto politico tra Michele deed Elena, rispettivamente candidati del centrosinistra e del centrodestra alle prossime, alla festa di Open in piazza Garibaldi a Parma. "Ho vissuto molto male la speculazione politica che è partita durante gli eventi alluvionali, l'urgenza di un attacco al territorio da parte del ministro della Protezione civile non ha precedenti - ha detto de, in camicia bianca, giacca blu e jeans -. Meloni ieri ha detto basta alle polemiche, dando uno schiaffone al suo ministro, se ne occupi direttamente lei dell'alluvione, incontri i territori, si prenda carico direttamente lei, perché l'approccio dell'ultimo anno e mezzo è sbagliato".