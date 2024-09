Quel gran rumore ci ha svegliati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Loriana Zoli vive nella casa di famiglia in via Pelacano con suo marito malato di Parkinson. "Nella notte ci siamoperché sentivamo unper la strada, pensavamo fossero dei lavori nei binari, a volte capita. Quando siamo usciti, invece, la strada era piena d’acqua. Ci siamo spaventati moltissimo. In via Pelacano il flusso defluiva ma noi abbiamo dietro casa il fosso della ferrovia che si riempie di continuo. Non siamo comunque riusciti a capire da dove arrivasse l’acqua". Ora si contano i danni: "Si sono allagate ancora una volta le scale e il garage dove avevamo la caldaia. Inoltre l’impianto elettrico appena rifatto adesso è da sistemare di nuovo. Avevamo appena speso 3mila euro per metterlo a posto".