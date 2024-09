Pregate per lei | la moglie del vip italiano sta male Cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 22 settembre 2024) Personaggi tv. “per lei”: ladel vipsta. Il noto attore e modelloha pubblicato un annuncio nelle ultime ore in cui lascia intendere di un momento delicato e preoccupante che la sua famiglia sta attraversando. Dall’immagine condivisa con i fan si intuisce che lastiae che si stia trovando in ospedale.sappiamo finora. () Leggi anche: Addio a Paola Marella, le cause della morte e il saluto di Real Time Leggi anche: Alba Parietti, la terribile notizia al telefono: chi è morto Apprensione per la coppia vip: lo scatto dall’ospedale Momenti di apprensione dopo l’appello del noto influencer, in una storia Instagram che mostra la sua mano stretta a quella dellain quella che sembra essere una stanza di ospedale.