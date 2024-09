Omicidio a Spezzano Modena | donna strangolata in casa Sospetti sul figlio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 – Tragedia adi Fiorano in provincia di. Unadi 80 anni è stata trovata morta in. Si cerca e per il momento non si trova il, un cinquantenne, e l'ipotesi è che abbia assassinato la madre. In base ai primi accertamenti dei medici legali sarebbe stata. I carabinieri sul posto stanno portando avanti le indagini. A dare l'allarme, intorno alle 17, la sorella del ricercato, che ha trovato la madre morta in. Notizia in aggiornamento