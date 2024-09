Moviola Juventus-Napoli | Retropassaggio di Olivera involontario | VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 22 settembre 2024) Proteste bianconere, ma Doveri decide di non intervenire Il pareggio per 0-0 tranon ha regalato grandi emozioni, ma ha lasciato spazio a qualche polemica, soprattutto da parte dei bianconeri. Tra gli episodi più discussi c’è il presuntodia Caprile, che ha scatenato proteste da parte della. Lade Il Corriere dello Sport ha analizzato nel dettaglio questo e altri momenti chiave della partita. Ildi: decisione corretta di Doveri Al 60?, laha protestato per un possibilevolontario diverso Caprile. Sul cross di Koopmeiners, Buongiorno ha cercato l’intervento di testa, mentreha tentato di controllare il pallone che poi è finito nelle mani di Caprile.