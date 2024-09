LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 88-93 Supercoppa Italiana basket in DIRETTA | mini-break delle V-nere nell’overtime Polonara protagonista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA91-93 Zach LeDay! La giocata del fuoriclasse, tripla e -2. 88-93! Si prende la scena, bomba e 18 punti per il marchigiano. 88-90 Matt Morgan segna il libero: +2. 88-89 Josh Nebo schiaccia di potenza! Ma anche di rabbia, perché si becca un fallo tecnico. 86-89letteralmente on fire: bomba e sorpasso! Stoppata disu Nebo! 86-86 Risponde subito Tornike Sheneglia: pareggio! 86-84 Virata perfetta di Josh Nebo: nuovo vantaggio! 0/2 per Achilleai liberi. Inizia il primo tempo supplementare all’Unipol Arena! Non va a bersaglio la tripla di Clyburn; dopo 40? parità sul 84-84, si va all’overtime! 84-84 Tap-in di Josh Nebo: pareggio! Time-out di coach Banchi con 5? rimasti sul cronometro. 82-84 1/2 per Will Clyburn in lunetta: +2a meno di venti secondi dalla sirena conclusiva.