LIVE Moto2 GP Emilia-Romagna 2024 in DIRETTA | Arbolino subito in vetta davanti a Vietti!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 8.40 E ALLE 13.00 -16 giri:vedesempre più vicino (390 millesimi), quindi Canet sempre a 7 decimi. -17 giri: Garcia prosegue nella sua crisi e cade in curva 1! Lo spagnolo ora si inguaia nella corsa al titolo! -17 giri: attenzione! Cade Dixon, ma cade anche Garcia!!!!!!!!!!!!! Che botta per la corsa al titolo!!!!!!!!! -17 giri: finisce la gara anche di Masià, mentre inmantiene 436 millesimi sucon Canet a 705. -18 giri: Ogura cede qualche metro e rimane a 1.5, poi Aldeguer a 1.9. -18 giri: mentre cade Oncu,si porta a 443 millesimi dacon Canet a 639. Si forma un terzetto! -19 giri: anche Ogura non molla a 1.4 con Aldeguer a 1.7, poi Roberts a 2.2 e Dixon a 2.8.