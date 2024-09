La prima Roma di Juric contro l’Udinese | Dybala c’è rebus centrocampo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Nell’ultima stagione il Torino ha mantenuto la porta inviolata in 18 partite di campionato e solo nel 1976/77 (19 con Luigi Radice allenatore) il club granata aveva registrato più clean sheet in una singola stagione nella sua storia in Serie A. Nel 2024, inoltre, il Toro subì solamente tre reti nei dieci incontri interni giocati in Serie A. Di problemi quella squadra ne aveva, e non pochi, ma Ivanriuscì comunque a modellare un’identità chiara, spigolosa sicuramente, ma difficile da perforare. L’obiettivo del tecnico croato sulla panchina dellaè quella di riuscire a combinare due anime, la solidità del suo Torino unita ad una combinazione di manovre e pressioni tali da ispirare la maggiore qualità giallorossa rispetto agli uomini d’attacco granata.