Entusiasmo Maceratese I tifosi all’allenamento

(Di domenica 22 settembre 2024) L’è alle stelle a Macerata e ieri mattina ine hanno dato un’altra dimostrazione seguendo l’allenamento dei biancorossi con bandiere e incitamenti. Purtroppo oggi alle 15 non potranno essere al fianco della squadra nella trasferta a Porto d’Ascoli dove la formazione di Possanzini dovrà vedersela con l’Atletico Mariner, infatti la gara si giocherà a porte chiuse per motivi di ordine pubblico. A tal proposito l’ex sindaco Romano Carancini ha invitato Sandro Parcaroli ad attivarsi perché non succedano altri casi simili. "Stamattina – ha scritto Carancini sulla sua pagina Facebook – ho assistito a un momento bellissimo, sorprendente, inedito come se fossimo ad una partita della, invece eravamo solo ad un allenamento. La CurvaJust ha sostenuto i biancorossi alla rifinitura nel meraviglioso Stadio dei Pini, in vista della partita con Atletico Mariner".