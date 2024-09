D’Amore è pronto per la capolista | La miglior Imolese per fare punti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Nella tana della matricola terribile, per cancellare l’amarezza e tornare a muovere la classifica. Otto giorni dopo lo scottante ko a tempo scaduto al debutto al Galli contro il Tau Altopascio (3-2), l’si rimette in viaggio: direzione San Damaso, dove oggi all’Allegretti (ore 15) sfiderà il Cittadella Vis Modena, a punteggio pieno dopo le prime due uscite. "La squadra sta bene, abbiamo qualche acciacco ma niente di grave. Complessivamente, però, siamo pronti per la sfida. Contro il Cittadella Vis Modena ci vorrà laper". Così, che ai suoi in settimana ha chiesto anche di concentrarsi sugli errori commessi nell’ultima partita e di trarne insegnamento. Contro una Vis in gran forma i rossoblù dovranno essere perfetti o quasi. "Sulla carta è una squadra neopromossa – prosegue il tecnico –, ma in realtà non si può definire tale.