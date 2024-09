Da Anselmi a Spira ecco i primi 5 Ambasciatori della Fondazione Vassallo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 22 settembre 2024) Il 21 settembre, nella magnifica corniceSala Consiliare di Palazzo Valentini a Pollica (Salerno), si svolge una cerimonia di grande rilevanza per laAngeloSindaco Pescatore, che vede la nomina ufficiale dei. L’evento, realizzato in stretta collaborazione con la Città metropolitana di Roma Capitale e impreziosito dalla partecipazione del vicesindaco Pierluigi Sanna, è un momento di profondo significato per tutti i partecipanti e per l’intero percorso. Questa giornata speciale rappresenta un nuovo slancio verso la diffusione dei principi che hanno guidato la vita e l’opera del Sindaco Pescatore, Angelo, brutalmente assassinato nel 2010 per il suo incessante impegno a favorelegalità ,tutela ambientale e del bene comune.