Cronometro uomini Elite Mondiali ciclismo 2024 oggi in tv | orari e diretta streaming

(Di domenica 22 settembre 2024)va in scena ladeidisu strada riservata agli. Sulle strade svizzere di Zurigo ecco la prova contro il tempo iridata, con i suoi 46,1 chilometri che promettono spettacolo e incertezza fino all’ultimo metro. In casa Italia gli occhi sono tutti per Filippo Ganna, chiamato a cercare l’assalto al terzo titolo mondiale in carriera. L’argento di Parigiperò dovrà vedersela in primis con Remco Evenepoel, campione olimpico e mondiale uscente e pronto a cercare un’altra straordinaria doppietta d’oro. Occhio anche a Joshua Tarling e a Primoz Roglic, che pochi giorni fa si è aggiudicato la Vuelta. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.