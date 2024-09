Cina escursionista cade in un dirupo con la videocamera accesa | Sono illeso per miracolo non smetterò

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 settembre 2024) Un’escursione sui monti Fanzengjian, in, stava per trasformarsi in tragedia per Yang Meng, un uomo di 42 anni. Il video della sua caduta, ripreso da una telecamera a 360 gradi che lui stesso aveva acceso, è diventato virale sui social cinesi. Yang, impegnato in una scalata insieme a un amico, è scivolato improvvisamente su un pendio reso scivoloso dalla pioggia. La telecamera ha catturato ogni attimo della caduta.Leggi anche: Lavori sull’A1, crolla il cavalcavia di Torrenova: le deviazioni stradali per evitare lunghe code Nel filmato si vede Yang avanzare con prudenza, ma in pochi istanti perde l’equilibrio e inizia a precipitare, scivolando a faccia in giù senza possibilità di fermarsi. La discesa sembra inarrestabile, fino a quando un albero non blocca la sua caduta, evitando che finisca oltre uno strapiombo.