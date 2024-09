Campanello d’allarme Vuelle così non va

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Carpegna Prosciutto 76 Ueb Gesteco 82 CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Petrovic 8, Reginato ne, Maretto 6, Parrillo 1, De Laurentiis 9, King 18, Bucarelli 11, Lombardi 4, Zanotti 5, Ahmad 14. All. Sacripanti. UEB GESTECO CIVIDALE: Marangon , Marks , Redivo , Miani , Berti , Baldini ne, Dell’Agnello , Mastellari , Rota , Piccionne , Calò ne, Natali ne. All. Pillastrini. Arbitri: Andretta e Zuccolo. Note - Parziali: 17-18, 41-38, 64-59. Fallo tecnico a Redivo. Latorna dall’ultimo torneo amichevole prima del via al campionato con la consapevolezza che c’è ancora molto da fare per entrare veramente nello spirito di questa categoria. Al di là della seconda sconfitta di fila, che la relega al quarto posto del torneo "Ferroluce", è la mentalità che va cambiata.