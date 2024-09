Basket Supercoppa | oggi la finale Olimpia Milano-Virtus Bologna Orari e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Casalecchio di Reno, 22 settembre 2024 – Ad appena tre mesi dall’ultimascudetto, EA7 Emporio ArmaniSegafredosi ritroveranno nuovamente di fronte: questa volta in palio c’è però la2024 targata Frecciarossa. Unaa cui biancorossi e bianconeri, che possono fare affidamento su roster profondi ed estremamente ricchi dal punto di vista di esperienza e qualità, arrivano dopo aver superato rispettivamente Umana Reyer Venezia e Generazione Vincente Napoli al termine di due gare con alcune similitudini.hanno infatti a lungo comandato il match arrivando a conquistare vantaggi consistenti per poir fare i conti con il generoso rientro di Venezia e Napoli, che però hanno poi pagato dazio in termini di energie nel