Tremila ad Assisi per la Marcia della Pace e della Fraternità 300 bambini in testa No a ogni aumento delle spese militari – VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) In circa 3mila da Santa Maria degli Angeli adsi sono messi inper difendere la, “dopo 940 giorni di guerra in Ucraina e dopo 350 giorni di massacri a Gaza”, come ricordato dagli organizzatoriaperta da 300provenienti dalle scuole di tutta Italia, per la prima volta alla guida del corteo. Unadi quasi 4 chilometri, con lo slogan “Prima di tutto la”, ridotta rispetto alla classica Perugi– di 24 – e preparatoria a quella del 12 ottobre 2025 che sarà “la più grandePerugi”, come annunciato da Flavio Lotti, presidente Fondazione Perugiper la cultura