Tifosi del Napoli contro ogni divieto ingiustizia

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 21 settembre 2024) Idelresidenti nella provincia campana hanno scoperto di essere stati estromessi dalla visione del match. Biglietti acquistati, treni ed aerei prenotati, idem per gli alloggi, a meno di 24 ore hanno scoperto che nel settore ospiti dell’Allianz Stadium non potranno sedersi. Incredibile la decisione del CASMS. Eppure molti di loro hanno deciso di partire, davvero di gettare il cuore, la passione oltreostacolo. Idelalla volta di Torino Tuttosport ha commentato la decisione di vietare la trasferta dell’Allianz Stadium aidel: “E aè cominciata via web la protesta per la tempistica della decisione, arrivata appena un giorno prima della partita. Con la trasferta ormai organizzata, i biglietti di treno o aereo già presi, come la prenotazione degli alberghi.