The Penguin la recensione | dal Falcone al Pinguino

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 21 settembre 2024) Tra i grandi eventi cinematografici del 2022 ci fu The Batman, nuova reinvenzione delle gesta del vigilante di Gotham City ideato da Bob Kane e Bill Finger, una ventata d’aria fresca per il personaggio e la sua città a firma di Matt Reeves mentre la versione del cosiddetto DC Extended Universe, con le fattezze di Ben Affleck, era in crisi. Quello di Reeves è stato un istinto di successo, al punto da spingere la Warner Bros. (e ora i DC Studios, che supervisionano tutti gli adattamenti dei fumetti della casa editrice) a stringere un accordo con il regista per trasformare la sua Gotham in un vero e proprio franchise multimediale, che il diretto interessato descrive ora con l’appellativo Batman Epic Crime Saga.