Tale e Quale Show le pagelle della prima puntata | Alessia debutta in sordina 6 De Martino inarrestabile 8

(Di sabato 21 settembre 2024) Ricomincia una nuova stagione di, la gara che sfida i concorrenti a interpretare al meglio – trucco e parrucco compreso – i più grandi nomimusica internazionale. Il 20 settembre 2024 parte la 14esima edizione del popolare programma Rai, con Carlo Conti ancora una volta a far da padrone di casa. Novità, invece, al tavologiuria: dopo l’addio di Loretta Goggi, ad affiancare gli scoppiettanti Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, arrivaMarcuzzi. Ecco com’è andata la. Malgioglio come Lady Gaga. Voto: 9 Entrata, come sempre, in grande stile per Cristiano Malgioglio che, come sempre, sfoggia un outfit da vera diva. Stavolta letteralmente, perché il più severo dei giudici diha sfoggiato lo stesso fiabesco copricapo che abbiamo visto a Lady Gaga sul red carpet del Festival di Venezia.