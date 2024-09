Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 21 settembre 2024) ATENE, Grecia–(BUSINESS WIRE)–Nel mercato dell’IA in rapida evoluzione, che ruota soprattutto attorno ai modelli di base e all’IA generativa, ladei set diha un impatto diretto sulle prestazioni. Nelle applicazioni reali, isono disordinati e migliorare i modelli non è l’unico modo per ottenere prestazioni migliori. Poiché l’IA continua a trasformare i settori industriali, la necessità di set didiè diventata fondamentale per sviluppare sistemi reattivi, adattabili e intelligenti. In occasione diAI, leader mondiale nelle soluzioni diper l’IA, hato ufficialmente la sua ultima offerta: set dioff-the-di. Questo importante annuncio dimostra la posizione dell’azienda come pioniere nel settore dell’intelligenza artificiale.