Ranking ATP chi può superare Musetti in classifica a Chengdu Ma occhio alla Laver Cup

(Di sabato 21 settembre 2024) Lorenzoè approdato ai quarti di finale del tabellone principale dell’ATP 250 di: nelmondiale l’azzurro martedì prossimo scarterà i 90 punti ottenuti con la semifinale in Cina lo scorso anno, mentre al momento ne ha incamerati 50 con la vittoria odierna. Rispetto alrilasciato lunedì scorso, che era 19° a quota 2345, al momento ha perso 40 punti netti ed una posizione, scivolando così al 20° posto virtuale a quota 2305, venendo sorpassato dal britannico Jack Draper. In caso di approdo in semifinale il tennista italiano si porterebbe a quota 2355 e tornerebbe al 19° posto, operando il controsorpasso su Draper., inoltre, qualificandosi per la finale salirebbe a quota 2420, al 18° posto, scavalcando il francese Ugo Humbert.