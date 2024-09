Poco empatica come le | stoccata di Raoul Bova a Fagnani?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 21 settembre 2024) Una nuova, frizzante stagione di Ciao Maschio, il programma di interviste condotto da Nunzia De Girolamo. Stasera a interfacciarsi con la padrona di casa sarà, uno degli attori più apprezzati del panorama cinematografico italiano. Una chiacchierata senza filtri e uno scambio di considerazioni profonde animerà lo studio della trasmissione. "Dalla morte dei miei genitori, che sono morti a distanza di un anno l'uno dall'altro, mi sono successe una serie di cose negative. Nella vita ci sono momenti in cui ti manca il fiato e sei vicino a dei pensieri non belli, pensieri negativi che ti vengono, anche quelli più stupidi o più profondi", ha confessato l'artista, ospite in studio. "Alcune donne – ha proseguito – o meglio chi stava con me in quel momento, non apprezzava il fatto che io fossi ancora figlio, voleva vedere proprio l'uomo.