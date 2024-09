Pamela Viaggia in Latin torna in autunno con tante novità

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 21 settembre 2024) ROMA – “in”, il programma di Rai Isoradio dedicato al mondoo-americano e iberico,incon. Ad annunciarlo è stata la conduttriceD’Amico in occasione della presentazione del palinsesto 2024 di Radio Rai, che si è tenuto giovedì 19 settembre nella storica sede di Via Asiago a Roma, alla presenza del direttore di Radio Rai, Flavio Mucciante. La trasmissione è confermata nella collocazione del sabato e della domenica era, intorno a mezzanotte. Protagonisti saranno i principali artisti della musicao-americana, intervistati dalla conduttrice e canD’Amico, che vanta origini brasiliane. “Proviamo a contaminare Rai Isoradio con la musicao-americana, che attualmente per numeri e mercato è la più forte al mondo”, ha dettoD’Amico in occasione della presentazione alla sede Rai di Via Asiago.