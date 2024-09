Medvedev-Tiafoe oggi in tv | orario canale e diretta streaming Laver Cup 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Daniilse la vedrà contro Francisnel primo singolare della seconda giornata diCup, il torneo giunto alla settima edizione che contrappone la squadra dell’Europa a quella del Resto del Mondo. Con il punteggio in perfetta parità dopo la giornata d’apertura ogni incontro può essere determinante e Daniilparte con i favori del pronostico contro lo statunitense, il quale in questi appuntamenti tende però sempre a esaltarsi. Detto questo, a parte il primo scontro diretto risalente al 2015, negli altri cinqueha sempre vinto contro il suo avversario odierno e in una sola occasione ha perso un set. PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICA MONTEPREMI REGOLAMENTOscenderanno in campo(sabato 21 settembre).